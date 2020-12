Ronaldo mist penalty voor Juventus, dat gelijkspeelt tegen Atalanta

Juventus heeft in de Italiaanse competitie niet kunnen winnen van Atalanta Bergamo. De wedstrijd in Turijn eindigde in een 1-1 gelijkspel.

De achterstand van Juventus, dat derde staat, op koploper AC Milan bedraagt nu drie punten. Atalanta staat achtste, met negen punten minder dan de ploeg uit Milaan.

Kolderiek moment Morata

Na tien minuten leek Juventus, waar Matthijs de Ligt in de basis begon, op weg naar de voorsprong. Álvaro Morata bediende Cristiano Ronaldo en kreeg de bal voor open doel terug. In plaats van een rustig tikje koos Morata voor een hakballetje, dat compleet mislukte en naast het doel rolde.