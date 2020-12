Internazionale nadert AC Milan, remise Juventus na gemiste penalty Ronaldo

Cristiano Ronaldo - ProShots

In de Italiaanse competitie is Internazionale koploper AC Milan tot op een punt genaderd. Inter was thuis met 1-0 te sterk voor Napoli, terwijl AC Milan op bezoek bij Genoa bleef steken op 2-2. Juventus liet eerder op de avond punten liggen tegen Atalanta Bergamo. De wedstrijd in Turijn eindigde in een 1-1 gelijkspel. Juventus staat achter Milan en Internazionale op de derde plaats. Milan ontsnapt in slotfase Zonder de nog altijd geblesseerde Zlatan Ibrahimovic kwam AC Milan tegen Genoa vlak na rust op achterstand. Mattia Destro - oud-speler van Milan - scoorde voor de thuisploeg. Na de gelijkmaker van Davide Calabria was Destro opnieuw trefzeker. AC Milan kwam pas in de slotfase voor de tweede keer langszij. Kalulu Kyatengwa tekende na een corner voor de 2-2.

Ook bij Internazionale-Napoli werd pas na rust gescoord. De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van Romelu Lukaku. De Belgische spits schoot twintig minuten voor tijd feilloos raak vanaf elf meter. De strafschop was het gevolg van een overtreding van doelman David Ospina op Matteo Darmian. Tranen bij Mertens Lorenzo Insigne was het duidelijk niet eens met de beslissing om de bal op de stip te leggen. De aanvoerder van Napoli ontstak na de overtreding van Ospina in woede en kreeg een rode kaart. Napoli had voor dat moment al een flinke tegenvaller geïncasseerd. Dries Mertens raakte vroeg in de wedstrijd geblesseerd. De Belg was in tranen toen hij het veld verliet, vrezend voor een forse blessure.

Marten de Roon (links) stond tegen Juventus net als Hans Hateboer en Robin Gosens in de basis - ProShots