Lycurgus toont veerkracht, maar komt net tekort voor kwartfinaleplek CEV Cup

Na twee maanden zonder officiële wedstrijd hebben de volleyballers van Lycurgus zich kranig verweerd in de CEV Cup. Ze sleepten een vijfsetter uit het vuur tegen het Roemeense Arcada Galati, maar wisten die niet te winnen: 25-19, 26-24, 20-25, 21-25, 15-10.

Arcada Galati, waar de Nederlander Niels Klapwijk goed was voor 28 punten, gaat nu door naar de kwartfinales van het tweede Europese clubtoernooi.

Vanwege de coronapandemie wordt het toernooi volgens een alternatief plan uitgespeeld, zo troffen Arcada en Lycurgus elkaar in Moskou. Maar in tegenstelling tot de Groningers, die vanwege de coronapandemie ene streep zagen gaan door de wedstrijden, konden de Roemenen wel in eigen land competitiewedstrijden spelen.

Uitblinker

Het team van coach Arjan Taaij had in Jerome Cross zijn uitblinker, maar uitgerekend hij ging op het wedstrijdpunt voor de tegenstander in de fout.

Lycurgus kende geen ideale voorbereiding in aanloop naar het duel: