Beerensteyn wint met Bayern München in Champions League ook thuis van Ajax

Bayern München velt Ajax ook in return Champions League

Nadat eerder op de dag PSV al was uitgeschakeld, is ook voor de vrouwen van Ajax het Champions League-avontuur ten einde. De Amsterdamse ploeg verloor in de zestiende finales ook het returnduel met Bayern München: 3-0.

Ajax kon de koploper van de Duitse Bundesliga vorige week, in de met 3-1 verloren thuiswedstrijd, aardig wat tegenstand bieden. Maar in tegenstelling tot dat duel kon Ajax woensdag een snelle tegengoal niet voorkomen.

Binnen een halve minuut lag de bal in München achter doelvrouw Lize Kop. De treffer kwam op naam van Lineth Beerensteyn. De Oranje-international schoot raak na een lage voorzet.