Eerste vluchtelingen uit Griekse opvangkampen naar Nederland overgebracht

Voor het eerst zijn kwetsbare vluchtelingen uit opvangkampen in Griekenland, overgebracht naar Nederland. Het gaat volgens het ministerie van Justitie om een groep van zestien erkende vluchtelingen, ouders met hun kinderen, met een asielstatus. Ze zijn gisteren en eergisteren naar Nederland overgebracht.

Nederland heeft na de branden in kamp Moria van afgelopen september beloofd honderd vluchtelingen op te nemen, onder wie vijftig kinderen. Aanvankelijk zouden alleen kinderen jonger dan 14 jaar zonder ouders in aanmerking komen, maar later werd dat verruimd. Of de vluchtelingen die nu in Nederland zijn uit Moria afkomstig zijn of uit andere kampen in Griekenland is niet bekend.

Vluchtelingenwerk zegt dat vandaag nog eens acht mensen zijn overgevlogen, waarmee het totaal op 24 komt. De overige vluchtelingen worden nog voor het eind van het jaar naar Nederland gebracht. Bij de vluchtelingen die nu zijn overgebracht gaat om Syrische gezinnen. Ze verblijven volgens Vluchtelingenwerk in het azc in Budel.

Tweede centrum

In Athene is een tweede opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen geopend, dat is gefinancierd met Nederlands geld. Er verblijven nu dertien minderjarige jongens en tegen het eind van de week komen er nog drie bij.

De eerste door Nederland betaalde opvanglocatie ging in oktober open. Daar zitten meisjes en minderjarige moeders met hun baby's. Het is nog niet duidelijk wanneer de derde locatie klaar zal zijn.