Tweede golf in het buitenland: strenge maatregelen, of juist versoepelingen

Ten opzichte van vorige week zijn er nu 26 procent minder ziekenhuisbedden vrij. Als het zo doorgaat, hebben we over drie weken geen bedden meer in Duitsland. In Saksen is de situatie het slechtst, met veel doden. Daar liggen de corona-afdelingen van veel ziekenhuizen vol en moeten al patiënten afgewezen worden. Die moeten ze gaan verplaatsen naar andere regio's.

Met de cijfers gaat het mis, de aantallen besmettingen en doden stijgen nog steeds. Per dag komen er tussen de 25.000 en 30.000 besmettingen bij. Er zijn vooral veel zorgen over de 80-plussers, onder hen nemen de besmettingen buitenproportioneel toe. Ook zijn er meer ziekenhuisopnames.

Sinds vandaag geldt in Duitsland een strenge lockdown tot 10 januari 2021. Volgens de Duitse Bondskanselier Merkel waren de eerdere maatregelen onvoldoende. De regels zijn vergelijkbaar met Nederland: alle niet-essentiële winkels en scholen zijn dicht, iedereen werkt zo veel mogelijk thuis en kappers zijn dicht. Ook is alcohol drinken buitenshuis verboden, dus kan er bijvoorbeeld geen glühwein meer worden verkocht op straat.

Na de grote toename in het aantal corona-besmettingen besloot het Nederlandse kabinet een harde lockdown in te voeren. Maar hoe gaat het met die tweede golf in andere landen? We maakten een rondje langs onze correspondenten:

Turkije - weekend lockdowns

Correspondent Mitra Nazar:

Eerst werden alleen positief geteste mensen met symptomen gemeld in Turkije en werd er gesproken van 'patiënten' in plaats van 'besmettingen'. Daar was veel kritiek op en onduidelijkheid over. Nu opeens toch alle besmettingen worden gepubliceerd, blijkt Turkije op zo'n 30.000 nieuwe besmettingen per dag te zitten. Weliswaar op een bevolking van 83 miljoen, en relatief gezien gaat het iets beter dan in Nederland op dit moment. Maar het zorgt voor onrust en angst in samenleving.

Onlangs kondigde de regering strenge maatregelen af. Er is ieder weekend een zogeheten lockdown. Dat betekent effectief een straatverbod van vrijdagavond tot maandagochtend voor iedereen, behalve mensen met essentiële beroepen. Doordeweeks gaat het leven weer door, maar er geldt dan weer een avondklok vanaf 21 uur. De horeca is dicht, maar mag wel bezorgen. Ook zijn scholen weer gesloten. Kortom: het leven staat weer nagenoeg stil, net als in het voorjaar. Toeristen zijn nog steeds welkom in Turkije. Voor hen geldt een uitzondering op de lockdownregels, ze mogen in het weekend wel de straat op.

Volgens de regering is er nog capaciteit in de ziekenhuizen. Maar artsenverenigingen zijn minder optimistisch. Zij zeggen dat de ziekenhuizen snel vol raken en personeel overwerkt is. Zorgpersoneel klaagt dat het moeilijk is om opvang voor kinderen te vinden, en dat heeft effect op de werkdruk.