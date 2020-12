Celstraffen van vier jaar tot levenslang voor betrokkenheid bij aanslag Charlie Hebdo

Veertien verdachten van de aanslagen in Parijs in januari 2015 zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier jaar tot levenslang. Ze waren volgens de rechter betrokken bij de aanslagen op het satirische weekblad Charlie Hebdo, een agent en een Joodse supermarkt. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven, plus drie daders.

De hoofdverdachte kreeg levenslang. Ali Riza Polat, zou de schutters wapens en munitie hebben geleverd.

De verdachten zijn schuldig bevonden aan verschillende aanklachten. Zes van de elf die in de rechtbank aanwezig waren zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Anderen werden veroordeeld voor medeplichtigheid.

Het proces duurde drie maanden. Het werd een maand onderbroken omdat de hoofdverdachte en twee anderen besmet raakten met het coronavirus.

Niet bewust van aanslag

Drie van de veertien verdachten vluchtten vlak voor de aanslagen van 7, 8 en 9 januari 2015 naar Syrië. Zij waren niet bij het proces aanwezig. De daders claimden dat ze de aanslag hadden gepleegd uit naam van al-Qaida en Islamitische Staat.

De overige elf mannen kenden elkaar uit de gevangenis. Ze zouden hulp geboden hebben aan de plegers van de aanslagen, de broers Kouachi en Amédy Coulibaly, die door de politie werden gedood.

Maar ze ontkennen iedere betrokkenheid. Ze verklaarden dat ze zich niet bewust waren dat ze voorbereidingen hadden getroffen voor een terroristische aanslag. Ze dachten dat ze meewerkten aan meer "alledaagse" misdaden, zoals gewapende overvallen. Ze leverden onder meer wapens en voertuigen, regelden communicatiemiddelen en huurden een appartement als schuilplaats.

De aanklagers hadden celstraffen geëist van vijf jaar tot levenslang. Tegen de Frans-Turkse hoofdverdachte Polat was levenslang geëist.

Bekende cartoonisten

De broers Saïd en Chérif Kouachi, die op 7 januari 2015 twaalf mensen vermoordden in het kantoor van Charlie Hebdo, werden neergeschoten in een drukkerij waar ze zich hadden verscholen. Zij doodden onder meer de bekende cartoonisten Cabu en Wolinski. Het blad had cartoons gepubliceerd van de profeet Mohammed.

Coulibaly schoot de dag daarna een politieagente dood na een mislukte aanslag op een Joods centrum in de Parijse voorstad Montrouge. Weer een dag later schoot hij vier mensen dood die hij had gegijzeld in een Joodse supermarkt in het oosten van Parijs. Hij werd ter plaatse door de politie doodgeschoten.