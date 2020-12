Minister 'boos en teleurgesteld' over herhaaldelijke drukte op Schiphol

Schiphol vandaag - NOS

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen is "teleurgesteld en boos" dat het opnieuw druk is in de vertrekhallen van Schiphol. Ze zegt dat ze er de afgelopen dagen herhaaldelijk contact over heeft gehad met de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. "Toen ik de beelden zag sprong ik echt uit mijn vel. Meteen dit weekend heb ik de sector erop aangesproken, en maandag weer gebeld met Schiphol en KLM. Want dit kan zo niet." Van Nieuwenhuizen zegt dat ze denkt dat de boodschap is overgekomen en dat de problemen zich niet meer zullen voordoen.

Een groot deel van de Tweede Kamer eist opheldering over de drukte op Schiphol. De afgelopen tijd staan er ondanks het dringende advies om niet-noodzakelijke reizen te vermijden lange rijen in de vertrekhallen. De minister zegt dat KLM en Schiphol diverse maatregelen hebben genomen om het probleem op te lossen, zoals het spreiden van vluchten. Van Nieuwenhuizen benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van de coronaregels uiteindelijk ligt bij Schiphol en de vliegmaatschappijen. "Ik ga niet over de logistiek op Schiphol. Dit moeten ze goed op orde hebben." De luchthaven heeft nog niet gereageerd op de minister. In deze video zie je dat er ook vandaag lange rijen stonden op Schiphol:

