Nederlander positiever over coronavaccinatie, meeste zorgmedewerkers werken mee

De bereidheid van Nederlanders om zich te laten inenten tegen het coronavirus is de afgelopen maand gestegen. Waar in november 60 procent openstond voor vaccinatie, is dat inmiddels 69 procent. Het aandeel mensen dat zegt zeker niet of waarschijnlijk niet mee te werken daalde van 23 naar 18 procent.

De vaccinatiebereidheid van zorgmedewerkers ligt met 70 procent op hetzelfde niveau als de rest van de bevolking. Dat is van belang, omdat personeel in de verpleeghuizen binnenkort als eerste groep een corona-vaccinatie krijgt, gevolgd door medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Bekend is dat over het algemeen weinig werknemers in de zorg de griepprik nemen.

De toegenomen animo voor coronavaccinatie blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Onderzoeker Peter Kanne wijst erop dat met name het percentage mensen is gestegen dat "zeker wel" mee wil werken aan het vaccinatieprogramma: van 29 naar 41 procent. "Dat is over het algemeen een goede indicatie van te verwachten gedrag", aldus Kanne. "De harde kern 'zekere weigeraars' staat op zo'n 10 procent."