IFAB akkoord met proef voor extra wissel in voetbal bij hoofdletsel

Hoofdblessures en (mogelijke) hersenschuddingen zijn al jaren een bron van zorg binnen de voetbalwereld. De internationale spelregelcommissie IFAB staat daarom met ingang van januari experimenten met een extra wisselmogelijkheid toe.

Als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding of andere hoofdblessure heeft opgelopen, mag een team de betreffende speler vervangen zonder dat het ten koste gaat van het gebruikelijke aantal toegestane wissels. Daarmee moet worden voorkomen dat spelers met hoofdletsel snel worden opgelapt om verder te spelen, terwijl in een later stadium alsnog een hersenschudding aan het licht komt.

Volgens de huidige regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen als de arts vaststelt dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag de speler blijven staan.

Welzijn van spelers beschermen

"Het welzijn van spelers moet beschermd worden, zonder dat een team wordt benadeeld vanwege een numerieke minderheid", laat de IFAB weten. "En hiermee willen we ook de druk op de medische staf verlichten om een snelle inschatting te maken."

Voetbalbonden die mee willen doen aan het experiment moeten zich aanmelden bij de FIFA en de IFAB. De KNVB laat in een reactie weten positief te staan tegenover het experiment, maar zal eerst nog wel overleg plegen met de clubs.

Verder heeft de IFAB laten weten dat trainers voorlopig vijf wissels mogen blijven toepassen. Die spelregelwijziging werd eerder dit jaar ingevoerd onder druk van de coronacrisis.

Bedoeling van die regel is om trainers en spelers de mogelijkheid te geven binnen het volle speelschema toch voldoende rust en hersteltijd in te plannen. Binnenlandse competities kunnen daar tot 31 december 2021 van gebruik maken en internationale competities tot 31 juli 2022.