Voor debutant Zonneveld is WK darts na eerste ronde al voorbij

In het tweede bedrijf bleef Zonneveld langer in het spoor van zijn Ierse tegenstander. Hij leek een beslissende leg af te dwingen, maar moest de set na een misser op dubbel 20 toch aan O'Connor laten.

Het debuut van Niels Zonneveld op het WK darts is uitgelopen op een teleurstelling. Zonneveld, de eerste Nederlander die tijdens het toernooi in actie kwam, verloor in de eerste ronde met 3-0 van William O'Connor.

Na een mooie finish op bull's eye kwam Zonneveld in de derde set met 1-0 voor. De opleving was echter van korte duur. O'Connor won drie legs op rij en plaatste zich daarmee voor de volgende ronde.

Kwalificatiereeks

Dat hij in Londen überhaupt van de partij kon zijn, was voor Zonneveld al een overwinning. Na een coronabesmetting dreigde zijn WK-debuut in het water te vallen.

Zonneveld miste door zijn positieve test twee toernooien in Duitsland. Hij liep daardoor de kans mis om via de wereldranglijst plaatsing voor het WK veilig te stellen. Via het kwalificatietoernooi haalde Zonneveld later alsnog een WK-ticket binnen.

Nog tien Nederlanders

Na de uitschakeling van Zonneveld zijn er in Londen nog tien Nederlandse darters over. Ron Meulenkamp is de eerstvolgende Nederlander die in actie komt. Hij speelt donderdag tegen de Kroaat Boris Krcmar.