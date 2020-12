PSV vindt nog geen gaatje in Graafschap-defensie • CL voorbij voor PSV-vrouwen

Er is tien minuten gespeeld in Doetinchem en we hebben voor beide doelen al een grote kans gezien. De eerste grote kans op De Vijverberg is voor De Graafschap. Toine van Huizen kan de bal vrij inkoppen na een vrije trap van Daryl van Mieghem, maar hij kopt over.

Daarna was het Timo Baumgartl die een fijne voorzet van Donyell Malen net niet binnen de palen wist te koppen.

KNVB-beker: De Graafschap - PSV 0-0