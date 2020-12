Heerlijk begin bij Ajax-FC Utrecht: 1-1 • PSV bekert door dankzij fenomenale Malen

Bij Juventus-Atalanta Bergamo gebeurt van alles na rust. Remo Freuler zorgde met een schitterende afstandsknal via de onderkant van de lat voor 1-1.

Even later krijgt Juventus een makkelijk gegeven strafschop na een lichte overtreding van Hans Hateboer op Federico Chiesa. Cristiano Ronaldo, die in de vorige editie met twee benutte penalty's zorgde voor 2-2, schiet de bal dit keer in de handen van Gollini.

De doelman zit sowieso lekker in de wedstrijd, want even daarna heeft hij een schitterende save in huis op een inzet van opnieuw Chiesa.

Serie A: Juventus - Atalanta 1-1