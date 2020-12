Londens meisje stierf door luchtvervuiling, oordeelt rechter in baanbrekende zaak

Een rechtbank in Londen heeft vastgesteld dat een meisje van 9 is overleden door luchtvervuiling. Het is volgens Britse media voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk dat luchtvervuiling wordt aangewezen als rechtstreekse doodsoorzaak. Het meisje, Ella Kissi-Debrah, overleed in 2013 na een aanval van astma.

Volgers van de zaak en deskundigen zien het vonnis als een mijlpaal voor particulieren en organisaties die strijden tegen de luchtvervuiling in Londen, en daarbuiten.

Ella kampte al met gezondheidsproblemen, maar die verergerden in 2010, toen ze in coma moest worden gebracht om haar situatie te stabiliseren. In de jaren erna werd ze 27 keer opgenomen in het ziekenhuis. Blootstelling aan de grote hoeveelheden stikstofdioxide in haar wijk in Lewisham in Zuidoost-Londen werd haar fataal, luidt de conclusie van de rechtbank. Het gezin woonde 25 meter van een drukke weg.

Er waren al meerdere onderzoeken gedaan in de zaak. In 2014, een jaar na de dood van het meisje, werd vastgesteld dat sprake was van longfalen en een zware vorm van astma. Maar in een volgend onderzoek, uit 2018, kwam naar voren dat ze mogelijk nog had geleefd als het niet zo slecht gesteld was met de luchtvervuiling in de stad.