Gelders bedrijf slachtoffer fraude coronatests, aanhoudingen in Indonesië

Een bedrijf uit Gelderland dat handelt in medische goederen is voor miljoenen opgelicht. Criminelen slaagden erin om e-mails te onderscheppen en deden zich voor als een vaste Zuid-Koreaanse leverancier van covid-tests.

Het begon in oktober toen het Nederlandse bedrijf, dat in een verklaring van de politie niet bij naam wordt genoemd, ontdekte dat betaalde facturen niet waren binnengekomen bij de Zuid-Koreaanse leverancier. Het ging om miljoenen euro's. De criminelen gebruikten valse e-mailadressen en een valse factuur om het geld naar een Indonesische rekening over te boeken.

Volgens de politie gingen de criminelen zeer degelijk te werk en richtten ze ook een nepfirma op. Het bedrijf deed meteen aangifte toen het doorkreeg dat er fraude in het spel was. Het cybercrimeteam van de politie heeft daarop samen met de marechaussee en de collega's in Indonesië ingegrepen en de rekening waarop het geld was gestort bevroren. De politie in Indonesië heeft kort daarna het criminele netwerk in kaart gebracht.

In november werd de Nigeriaanse hoofdverdachte aangehouden en in de afgelopen weken zijn nog twee Indonesiërs opgepakt, die zouden zijn gebruikt als 'geldezels', mensen die voor de criminelen het buitgemaakte geld innen. Alle arrestaties waren in Indonesië. Een groot deel van het gestolen geld is terug.