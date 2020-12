Haarhuis stopt begin volgend jaar als captain van de tennissters

Paul Haarhuis houdt het begin volgend jaar voor gezien als captain van de Nederlandse tennissters. Het treffen met China in de Billie Jean King Cup - met ingang van 2021 de nieuwe naam van de Fed Cup - wordt zijn laatste klus als coach van de ploeg.

De bond heeft laten weten na de wedstrijd tegen China op zoek te gaan naar een vervanger voor de 54-jarige Haarhuis, die wel als captain verbonden blijft aan het Davis Cup-team.

Wereldgroep I

De voormalig tennisprof nam in 2014 het Fed Cup-stokje over van Manon Bollegraf. In vijftien maanden tijd leidde hij de vrouwenploeg vanuit de regionale zone naar Wereldgroep I. Na acht overwinningen kwam in de halve finales tegen Frankrijk (2-3) een einde aan de zegereeks.

Omdat kopvrouw Kiki Bertens zich steeds spaarzamer beschikbaar stelde, liepen de resultaten in de Fed Cup langzaam maar zeker terug. Afgelopen februari liep Nederland, hoewel dit keer wel met Bertens in de gelederen, door een thuisnederlaag tegen Wit-Rusland kwalificatie voor de Fed Cup Finals mis.

De komende confrontatie met de Chinese speelsters wordt afgewerkt op 5 en 6 februari in Den Bosch. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde van het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup, dat van 13 tot en met 18 april in Boedapest gehouden wordt.