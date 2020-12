Deel groep 8-leerlingen in Amsterdam mogelijk al vanaf 4 januari naar school

Scholen in Amsterdam krijgen de ruimte om kinderen in groep 8 vanaf 4 januari alsnog naar school te laten komen tijdens de lockdown. Dat blijkt uit brieven tussen schoolbesturen onderling en naar ouders die de NOS heeft ingezien. De gemeente Amsterdam ondersteunt het plan.

De schoolbesturen en de gemeente benadrukken dat ze dit binnen de richtlijnen willen doen. Per school gaat gekeken worden of kinderen, en zo ja welke dan, de fysieke les nodig hebben en naar school mogen komen.

In het voortgezet onderwijs mogen examenleerlingen nu wel naar school. De Amsterdamse basisscholen dienden daarop een verzoek in bij de gemeente om deze uitzondering ook te laten gelden voor achtstegroepers. De gemeente steunt de besturen nu om "binnen de richtlijnen de ruimte te nemen om achtstegroepers fysiek les te gaan geven."

Niet allemaal

"Het is niet zo dat we alle achtstegroepers naar school willen laten komen om de regels te overtreden", zegt Lieke Thesingh van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. "Maar de groep 8 van dit jaar is al hard getroffen. Zij hadden in groep 7 langdurig te maken met een schoolsluiting en worden nu geconfronteerd met een nieuwe lockdown. De eindtoets en het advies voor de middelbare school komen eraan, daar willen wij deze kwetsbare leerlingen goed op kunnen voorbereiden."

Het is nog niet bekend hoeveel leerlingen uiteindelijk naar de Amsterdamse basisscholen mogen komen vanaf 4 januari. Ook wordt gekeken naar verschillende manieren om dit uit te voeren, zoals het hanteren van halve klassen.

Het ministerie van Onderwijs benadrukt dat scholen sowieso al op individueel niveau mogen bepalen of het nodig is om kwetsbare kinderen naar school te laten komen. Dat kunnen dus ook kwetsbare achtstegroepers zijn.