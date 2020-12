11.214 nieuwe besmettingen, deels door correctie na computerstoring

Het hoge aantal nieuwe positieve tests is deels een inhaalslag van de afgelopen dagen, toen er door een softwareprobleem bij de GGD's minder nieuwe besmettingen bij kwamen. In totaal ontbraken de afgelopen drie dagen zo'n 6000 positieve tests. Volgens het RIVM wordt deze achterstand vandaag en de komende twee dagen ingehaald.

1964 coronapatiënten in het ziekenhuis, 10 meer dan gisteren

Er zijn 142 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 120 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 28 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 18 nieuwe opnames minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1964 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1954), van wie 526 op de IC (gisteren: 524). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen of overleden.