Harde verwijten in Kamer over Binnenhof-verhuizing

Onderzoek naar de historische fundering van een van de gebouwen van het Binnenhof - ANP

Kamervoorzitter Arib vindt dat haar integriteit in twijfel wordt getrokken, haar imago wordt beschadigd en ze "geblinddoekt" moet instemmen met de verhuizing van de Tweede Kamer. Voor het eerst hebben enkele hoofdrolspelers in het openbaar gesproken over wat zich al lange tijd achter de schermen afspeelt bij het hoog opgelopen conflict over de renovatie van het Binnenhof-complex. En de verwijten, in een gesprek met de Tweede Kamerleden, zijn hard. De voorzitter van een stuurgroep die toeziet op de renovatie van het Binnenhof, oud-D66-leider Pechtold, heeft aan de andere kant geen goed woord over voor het bestuur van de Tweede Kamer, onder voorzitterschap van Arib. De zorgvuldig door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken voorbereide renovatie van het historische complex wordt eindeloos vertraagd, vertelt een duidelijk geïrriteerde Pechtold. Er wordt twijfel gezaaid over de noodzaak, terwijl de verhuisdozen nu echt gepakt moeten worden, klinkt het.

Quote U kunt nog heel veel rapporten laten maken, maar u heeft opdracht gegeven om een alternatieve locatie klaar te zetten. Er staat een tweede parlement voor u klaar. Alexander Pechtold, voorzitter stuurgroep

Knops en Pechtold willen dat renovatie van het Binnenhof vanaf de zomer van 2021 begint en dat de Tweede Kamer dan verhuist naar B67, een opgeknapt voormalig ministerie bij het Centraal Station. In de Tweede Kamer zijn grote twijfels over het nut en de noodzaak van de geplande verhuizing. Het besluit is weliswaar in 2015 genomen door de Kamer zelf, maar de situatie is gewijzigd; een stap-voor-stap-opknapbeurt, waarbij de Kamer op het Binnenhof kan blijven, zou wel betaalbaar zijn en niet langer duren. De Kamer grijpt de stikstofcrisis, de coronacrisis en nu een nieuw rapport over een stap-voor-stapverhuizing aan om niet te gaan, is Pechtolds overtuiging. "Bent u van plan om nog een keer te verhuizen?", vraagt Pechtold. "U kunt nog heel veel rapporten laten maken, maar u heeft de staatssecretaris opdracht gegeven om een alternatieve locatie klaar te zetten. Er staat een tweede parlement voor u klaar."

De verbouwing In 2015 stemde de Tweede Kamer in met het kabinetsplan het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Alle bewoners - de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken - moesten vertrekken; de Tweede Kamer voor 5,5 jaar. Nederland kwam uit een economische crisis en koos voor de goedkoopste optie; een "sobere en doelmatige" verbouwing voor 475 miljoen euro. Een gefaseerde, stapsgewijze verbouwing zou 600 miljoen euro kosten en dertien jaar langer duren. De renovatie is nodig vanwege groot achterstallig onderhoud.

Maar Kamervoorzitter Arib en ook VVD-Kamerlid Tellegen, de voorzitter van de bouwcommissie, zijn niet onder de indruk van de woorden van Pechtold. In de media leest Arib verschillende verhalen. "Het beeld wordt neergezet dat ik niet wil. Dat het allemaal emoties zijn en dat ik geen zin heb ik verhuizen." Ze voelt zich 'geblinddoekt'. Het gaat Arib en het bestuur van de Tweede Kamer om de rol van het parlement, dat goed geïnformeerd moet worden door uitvoerder het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Knops. "U moet een zorgvuldig en afgewogen besluit nemen. Het gaat om belastinggeld. Het gebouw is niet van ons, maar van het hele land." Ze vindt dat het RVB fouten heeft gemaakt en dat de Kamerleden nu met spoed moeten vertrekken, omdat het gebouw brandgevaarlijk zou zijn.