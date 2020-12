West Bromwich zet Bilic op straat, dag na knap punt bij Manchester City

Hij sleepte dinsdagavond nog heel verdienstelijk met West Bromwich Albion een punt uit het vuur bij grootmacht Manchester City (1-1), maar dat heeft de leiding van de nummer voorlaatst in de Engelse competitie er niet van kunnen weerhouden trainer Slaven Bilic te ontslaan.

De 52-jarige Kroaat had WBA sinds de zomer van 2019 onder z'n hoede en dwong eerder dit jaar met 'The Baggies' promotie naar de Premier League af. Het gebrek aan investeringen is hem echter opgebroken op het hoogste niveau in Engeland.

Met slechts zeven punten uit elf wedstrijden doet alleen Sheffield United, dat één punt heeft, het nog slechter. Alleen het duel met de hekkensluiter leverde een zege op voor de mannen van Bilic, die de eerste manager is geworden dit seizoen die het veld moet ruimen in de Premier League.

Sam Allardyce geldt als de belangrijkste kandidaat om de Kroaat op te volgen.