Maandag al goedkeuring voor vaccin? De koelwagens staan klaar

Schiphol, KLM en zestig andere logistieke bedrijven staan in de startblokken. Een speciaal team van brancheorganisatie Air Cargo Netherlands is sinds september bezig met de voorbereidingen.

Het kabinet zegt dat er eerst nog een hoop moet gebeuren. Transporteurs stellen dat het voor hen in ieder geval geen probleem zal zijn om de vaccins vanuit de fabriek op de goede plekken te krijgen. Binnen Europa én in de rest van de wereld.

Een aanvankelijk voor 2022 geplande mega-koelcel van 500 vierkante meter en twaalf meter hoog bij Rutges Cargo is de afgelopen maanden met spoed gerealiseerd. De opslaglocatie moet ervoor zorgen dat vaccins die niet direct het vliegtuig in kunnen, gekoeld opgeslagen kunnen worden.

Miljarden vaccins via Schiphol

KLM Cargo, de vrachttak van de KLM, hoopt dat Schiphol een hub-functie kan gaan vervullen en het vaccin vanuit de fabrieken in Europa de hele wereld over kan verspreiden. Verder hoopt KLM ook belangrijk te zijn in de omgekeerde weg: vaccins uit bijvoorbeeld India, China en de Verenigde Staten naar Europa gaan brengen. "Van de zestien miljard doses waarvan nu sprake is, zouden we er zeker drie miljard willen vervoeren", zegt Paul Crombach van KLM Cargo.

Een taskforce van Air Cargo, met daarin ruim zestig bedrijven, is vanaf september bezig met de voorbereiding van deze potentiele grote klus. "Schiphol is bijzonder geschikt voor deze operatie", zegt Maarten van As van Air Cargo. "Logistiek hebben we onze zaakjes goed voor elkaar. Schiphol kent zo'n honderd bestemmingen wereldwijd, en er is veel ervaring met het gekoelde transport en de opslag van geneesmiddelen."

Vracht tussen passagiersstoelen

De vaccins worden, zoals alle vracht, straks in vrachtvliegtuigen en in de buik van reguliere passagiersvliegtuigen vervoerd. "We kijken zelf of we lichte vracht tussen de passagiersstoelen kunnen plaatsen om zo meer ruimte te creëren."

Het is belangrijk dat een vaccin zo snel mogelijk in het vliegtuig ligt en zo min mogelijk oponthoud heeft, benadrukt Van As. "Daarom hebben we vergaande afspraken met de douane gemaakt. Door bijvoorbeeld een unieke code aan de verpakkingen mee te geven is het voor iedereen in één oogopslag duidelijk dat het om transport van het coronavaccin gaat. Dan kan de douane deze goederen heel snel vrijgeven voor verder transport."