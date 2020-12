Ook Europees Gerecht stelt Tuitert en Kerstholt in gelijk in zaak tegen ISU

Drie jaar na de Europese Commissie heeft ook het Europese Gerecht schaatser Mark Tuitert en shorttracker Niels Kerstholt in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de internationale schaatsbond ISU. De ISU heeft, ook volgens het Europese Hof, jarenlang gehandeld in strijd met het mededingingsrecht.

Wat was er ook alweer aan de hand? In 2014 stond er in Zuid-Korea een wedstrijd op het programma, Icederby genaamd, die buiten de ISU om zou worden georganiseerd. De internationale bond gaf schaatsers echter geen toestemming om aan deze, overigens lucratieve, race deel te nemen. Zouden schaatsers dit wel doen, dan zouden zij voor het leven geschorst worden voor elke mogelijke ISU-wedstrijd.