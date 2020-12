Regels voor niet-essentiële winkels aangescherpt

De regels voor 'essentiële' winkels worden aangescherpt. Alleen winkels die in hoofdzaak levensmiddelen, drogisterijartikelen en diervoeding kopen, mogen open blijven, heeft het kabinet bekendgemaakt.

"In hoofdzaak" betekent dat de winkels meer dan 70 procent van hun omzet uit die producten halen. Die 70 procent is gebaseerd op de situatie van voor de lockdown. Daarbij wordt gekeken naar een concrete vestiging of filiaal, niet om een keten of concern. Binnen een bedrijf kunnen dus verschillen ontstaan tussen filialen.

Eerst wilde het kabinet het ook mogelijk maken dat winkels die meer dan 30 procent van hun omzet uit essentiële producten haalden "voor dat deel" open mochten blijven. Winkelketens als de Action en de Wibra waren van plan daar van gebruik te maken. Maar die uitzonderingsregel vervalt nu.

Minister Grapperhaus zei in een toelichting op het besluit dat hij geen namen wil noemen. "Maar als je voor de helft jurken en broeken verkoopt en voor de andere helft worsten, dan mag je niet open." Het was duidelijk dat hij daarmee doelde op de HEMA.