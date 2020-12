RIVM: 'vaccinatiebewijs' is pas eind maart te downloaden, niet eind januari

Het wordt vanaf eind maart mogelijk om je eigen gegevens over je vaccinatie tegen het coronavirus in te zien, meldt het RIVM. Via een website kan er met DigiD worden ingelogd. De gegevens kunnen worden gedownload om bijvoorbeeld te dienen als bewijs van vaccinatie. Eerder vandaag noemde het RIVM eind januari als moment hiervoor, maar dat blijkt niet te kloppen.

De gegevens komen uit een database waarin wordt bijgehouden wie welk vaccin heeft gekregen. Die database is eind deze maand klaar. Volgens het RIVM is de registratie direct bij de eerste prik belangrijk om eventuele bijwerkingen en de vaccinatiegraad te kunnen monitoren.

Naar verwachting zullen zo'n 225.000 zorgverleners vanaf begin januari worden gevaccineerd. Na drie weken krijgen zij een tweede prik, maar dan duurt het dus nog even voordat de verklaring daarover beschikbaar is.