Verloren object uit Piramide van Cheops teruggevonden

Na meer dan zeventig jaar is een verdwenen object uit de Piramide van Cheops teruggevonden in het depot van een Schotse universiteit. Het gaat om een van maar drie voorwerpen die ooit uit de grootste piramide van het Gizeh-plateau bij Caïro zijn gehaald.

In 1872 ontdekte ingenieur Waynman Dixon de drie overblijfselen in wat de koninginnenkamer van de piramide wordt genoemd. Twee ervan, een bronzen haak en een bal van graniet, worden bewaard in het British Museum. Waar het derde was, een stuk cederhout dat mogelijk diende als meetstok, was onbekend.

Nu blijkt dat de dochter van een collega van Dixon het object, dat niet meer heel was, in 1946 schonk aan de universiteit van Aberdeen. Daar werd het eind vorig jaar gevonden door de van oorsprong Egyptische conservator Abeer Eladany, die de afdeling met voorwerpen uit Azië aan het opruimen was.

Ze vond een sigarendoosje met de vlag van Egypte erop en was erdoor gefascineerd, ook omdat het duidelijk niet in de Azië-collectie thuishoorde. "Toen ik het nummer op het doosje opzocht in onze Egypte-catalogus, wist ik meteen dat dit iets was wat al jaren kwijt was", zegt ze. "Ik was heel blij, want ik wist dat dit een heel belangrijk object moest zijn."

Abeer Eladany vertelt over haar vondst: