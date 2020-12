Kabinet grijpt in met strengere coronaregels voor grote winkelketens

Het kabinet komt met strengere coronaregels voor grote winkelketens. Volgens Haagse bronnen wordt er rekening mee gehouden dat filialen van winkelketens toch moeten dichtgaan. Op allerlei niveaus wordt daar op dit moment over overlegd.

Er is veel onduidelijkheid over welke winkels nou precies open mogen en wat essentieel is en wat niet. Volgens de richtlijnen van het Rijk zou een filiaal open mogen als het meer dan 70 procent van zijn omzet uit 'essentiële diensten' haalt. En als een winkel voor die producten een omzet van 30 procent haalt, zou een deel van de winkel open mogen. Maar op de website van de rijksoverheid waar hier uitleg over wordt gegeven, zijn de percentages inmiddels weggehaald.

Ketens als Action en Wibra hebben aangekondigd dat ze hun deuren voor klanten openen die producten willen kopen die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren.

Dat leidt tot veel irritatie bij een deel van de Tweede Kamer en ook in het kabinet wordt de situatie met veel zorgen gevolgd.