'Snelle leerling' Tsunoda vervangt Kvyat bij Formule 1-team Alpha Tauri

Yuki Tsunoda is volgend seizoen naast Pierre Gasly de tweede rijder bij de Italiaanse Formule 1-renstal Alpha Tauri. De 20-jarige Tsunoda neemt bij het zusterteam van Red Bull Racing het stoeltje over van de Rus Daniil Kvyat.

Tsunoda maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Formule 2. Hij won in die klasse drie races, behaalde de derde plaats in het eindklassement en werd uitgeroepen tot 'Rookie of the Year', de onderscheiding voor de beste nieuwkomer.

Smaakmaker

"Hij is een extreem snelle leerling", weet commentator Louis Dekker. "Alle ogen waren gericht op Mick Schumacher, maar Tsunoda was de echte smaakmaker in de Formule 2."

"Alpha Tauri heeft niet eens het geduld om hem nog een jaar in die klasse te laten rijden en om het kampioenschap te strijden, wat de normale route zou zijn."

"Dat bewijst het enorme vertrouwen van die renstal, waar ze al een aantal slechte ervaringen hebben met het versneld doorschuiven van een coureur. Maar ook een goede, namelijk Max Verstappen."

Exit Kvyat

De komst van Tsunoda maakt Kvyat overbodig bij Alpha Tauri. De Rus verlaat de Formule 1 na 110 races, waarin hij drie keer het podium haalde.