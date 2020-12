Kinderarts en OMT-lid Illy: stomverbaasd over sluiting basisscholen

Kinderarts Karóly Illy, die tevens lid is van het Outbreak Managent Team (OMT), noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet heeft besloten de basisscholen te sluiten. In het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 zei Illy dat hij "stomverbaasd" was en dat de schade voor de jongste kinderen groot is.

Het OMT heeft in zijn besprekingen wel gesproken over de sluiting van scholen als een "allerlaatste stap", maar dat ging volgens hem niet over basisscholen. "Daar hebben we het überhaupt nooit over gehad."

Volgens Illy wordt het kinderrechtenverdrag "met voeten getreden". Hij vindt het vooral opmerkelijk dat het kabinet in zijn argumentatie aanvoert dat de maatregel ertoe moet leiden dat ouders thuis blijven. "Zo gaan we toch niet met kinderen om."

'Dit moeten we kinderen niet aandoen'

Het argument dat de dichte basisscholen voorkomen dat ouders bij het schoolplein met anderen in aanraking komen, verwerpt Illy. "Kinderen kunnen gewoon bij het schoolplein afgezet worden, ouders hoeven niet met elkaar te blijven kletsen."

Illy is ook niet gerustgesteld door het feit dat de kerstvakantie in de periode valt. "Kinderen hebben al lang thuisgezeten, de schade is emotioneel en lichamelijk veel te groot, en voor een deel blijvend."

"Scholen zijn daarnaast een veilige haven voor kinderen", stelt Illy. "Dit moeten we kinderen tot 12 jaar, die geen rol spelen bij de verspreiding van het virus, niet aandoen."

Gisteren toonden ook meerdere partijen in de Tweede Kamer zich kritisch over het besluit om de basisscholen tot 19 januari dicht te houden, ook vanwege de kwetsbare kinderen. Premier Rutte zegde toe begin januari nog eens te kijken of de heropening kan worden vervroegd, maar waarschuwde dat hij daarbij "zeer terughoudend" zal zijn.