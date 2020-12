Robben heeft scheurtje in kuit: 'Ik overwoog te stoppen'

Voormalig Oranje-international Arjen Robben overwoog de afgelopen tijd om zijn carrière definitief te beëindigen. Dit bekende de aanvaller van FC Groningen dinsdag voor de camera van FOX Sports, voor aanvang van de bekerwedstrijd tegen FC Emmen.

De 36-jarige aanvaller is geblesseerd aan zijn kuit, maar zijn herstel verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. "Het heeft vies tegen gezeten. Ik heb een scheurtje in mijn kuitspier en ben het nu weer aan het opbouwen."

Stemmetje

Robben, die in juli 2019 afzwaaide bij Bayern München en een seizoen later terugkeerde bij Groningen, was dicht bij een tweede pensioen. "Ik moet eerlijk zeggen: de energie was ook wel even weg, hoor. Dan overweeg je, en dat lijkt me heel logisch, om te stoppen. Maar ergens zit die sportman in me... Een stemmetje in mijn hoofd houdt het tegen."