Pence wordt vrijdag gevaccineerd • Duitse minister: vanaf 27 december vaccinaties

Kinderdagverblijven krijgen meer aanvragen voor noodopvang dan aan het begin van de lockdown in het voorjaar. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang komt dat omdat ouders in vergelijking met maart minder angstig zijn over de gezondheidsrisico's. Ook zijn ouders minder bang dat ze de noodopvang onnodig belasten, stelt de brancheorganisatie.

Verder zijn kwetsbare kinderen beter in beeld. "Dat het voor sommige kinderen beter zou zijn om naar de opvang te gaan, werd in maart pas na een paar weken besproken", zegt de woordvoerder van een kinderdagverblijf in Groningen. "Nu weten we al wie we wel en niet een plek kunnen bieden."

De branche valt voor een groot deel terug op het scenario van maart, toen de kinderopvang ook alleen open was voor ouders met een vitaal beroep. "De aanvragen worden op basis van vertrouwen goedgekeurd", zegt de woordvoerder van een kinderopvang in Groningen. "We hebben de lijsten en zouden het kunnen checken. Maar omdat onze medewerkers de ouders goed kennen, vinden we dat in de meeste gevallen niet nodig."

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft niet de indruk dat ouders zonder vitaal beroep toch proberen gebruik te maken van de noodopvang. Wel is er af en toe discussie over wat precies een vitaal beroep is. "Dat zijn vervelende gesprekken", zegt de eigenaresse van een kinderopvang in het Drentse Annen, "maar wij zijn daarin duidelijk naar ouders die geen vitaal beroep hebben. Zij moeten het nu zelf regelen, door thuis te werken of de buren op te laten passen."