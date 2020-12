Deel Tweede Kamer kritisch over openen winkelketens • Gebedsbijeenkomst Kampen verboden

Een grote gebedsbijeenkomst in Kampen van aanstaande zaterdag gaat niet door. Burgemeester Koelewijn heeft de bijeenkomst in de open lucht verboden op grond van de lockdown die sinds gisteren geldt.

Volgens Koelewijn zouden er zeker 200 mensen op de bijeenkomst van organisator Laat Ons Aanbidden afkomen en is dat onverantwoord. De burgemeester wijst erop dat in de buurt van de geplande bijeenkomst ook een supermarkt is gevestigd en dat de kans groot is dat het daardoor te druk wordt.

Volgens de burgemeester heeft hij met de organisatie overlegd over het verplaatsen van de manifestatie, maar werd elk alternatief afgewezen. Op Facebook zegt een van de organisatoren dat het een grondrecht is om in het openbaar je geloof te belijden.

De burgemeester erkent dat, maar vindt het toch onverantwoord om deze bijeenkomst door te laten gaan. Hij sluit niet uit dat de organisatie naar de rechter stapt om zijn beslissing aan te vechten.