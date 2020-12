Arubaanse parlementariërs leveren ook volgend jaar in • Epidemiologen positief

Het is dag twee van de nieuwe strenge lockdown, vanaf vandaag zijn ook de scholen verplicht dicht. De komende vijf weken is Nederland volgens premier Rutte 'op slot' en moeten we zoveel mogelijk thuis blijven en werken.

En dan, als alles goed gaat, kan het leven wellicht iets normaler worden op 19 januari, zegt het kabinet. Wat is er nodig om dat te bereiken? En misschien wel een belangrijkere vraag: kunnen we dit überhaupt wel bereiken?

Epidemiologen positief: 'Als we ons tijdens Kerst aan regels houden, halen we het wel'