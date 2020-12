Sneijder ziet avontuur met Van Bommel bij Utrecht wel zitten: 'Blijft mijn stad'

Wesley Sneijder - ANP

Wesley Sneijder is dan geen voetballer meer, hij blijft wel een echte Utrechter. De club uit zijn geboortestad is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig, maar het ambitieuze project in de Domstad blijft de recordinternational van Oranje trekken. "Ik had zeker nog mee kunnen lopen", zegt Sneijder (36) over zijn mogelijke rentree op de velden die de supporters wekenlang in vervoering bracht. Een zomersprookje dat echter te mooi bleek om waar te zijn. "Ik had er geen energie meer voor." FC Utrecht had nu best wat Wesley Sneijder kunnen gebruiken. Om zijn leiderschap en ervaring. En los van zijn voetballende meerwaarde is het ook iemand die zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. 'Alle reden tot morren' Want het draait voor geen meter met de Domstedelingen. In de eredivisie staan ze al een straatlengte achter de ploegen waarmee ze zich dit seizoen zo graag willen meten. In het bekertoernooi treffen ze het ook al niet, met een uitwedstrijd tegen Ajax in het vooruitzicht.

Ajax-FC Utrecht is woensdag vanaf 21.00 uur te volgen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. De winnaar van het duel plaatst zich voor de achtste finales van de KNVB-beker.

"Het is een moeilijke situatie", verzucht Sneijder. "Heel veel verwachten de supporters hier echt niet. Maar als je hardop uitspreekt dat je de topdrie wilt aanvallen en je staat tiende, dan hebben ze alle reden tot morren." Om maar te zwijgen over de aanvallende onmacht, met slechts twaalf competitiegoals. Aankoop Adrián Dalmau is in anderhalf jaar tijd amper fit geweest, terwijl Cyriel Dessers en Vaclav Cerny na hun vertrek uit Utrecht helemaal opbloeiden. Ondanks de impulsen van gevestigde namen als Mimoun Mahi en Eljero Elia werd het er dit seizoen nog niet beter op.

Alleen ADO Den Haag en RKC Waalwijk maakten dit seizoen minder goals dan FC Utrecht - NOS

"Mahi is echt niet verkeerd, wat ik tot nu toe van hem heb gezien", zegt Sneijder. "Elia moet nu zijn voeten laten spreken. Vlammen en belangrijk zijn, dat is de beste manier om af te rekenen met de kritiek. Daar is Ajax een goede wedstrijd voor." Wel een loodzware wedstrijd, maar Sneijder trekt meteen de vergelijking met het voorjaar. Toen leken bij Utrecht na een zeperd tegen RKC extra krachten los te komen in het gewonnen bekerduel met de Amsterdammers. 'Situatie onder controle' Wat echter vooral beklijft, zijn de frustraties over de nooit gespeelde finale tegen Feyenoord. Het gevoel van onrecht dat ontaardde in regelrechte woede toen de club zich niet serieus genomen voelde bij de afwikkeling van het afgebroken voetbalseizoen. "Het gaat eigenlijk wel goed met de club", doorbreekt Sneijder het negatieve sentiment. "Ik heb wel het idee dat ondanks deze moeilijke tijd financieel de situatie goed onder controle is."

Eigenaar Frans van Seumeren (links) proost op het 50-jarig jubileum van FC Utrecht - ProShots

Vooral in sportief opzicht zijn er nog vraagtekens, waar het tussentijdse vertrek van trainer John van den Brom aan bijdroeg. "Iedereen is happy dat die weg is", merkt Sneijder onder meer uit het feit dat de club totaal niet tegensputterde toen Genk zich ineens voor de oefenmeester meldde. "Maar ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat de huidige oplossing ook niet ideaal is." René Hake is vanuit de beloften doorgeschoven en krijgt voorlopig het vertrouwen als hoofdverantwoordelijke bij het eerste. "Dat is toch een aparte situatie. Vergelijk het met een adjunct-directeur die het na jaren ineens van de grote baas moet overnemen."

Quote Ik ken Mark van Bommel al zowat de helft van mijn leven. En ik heb altijd fantastisch met hem samengewerkt. Wesley Sneijder heeft zijn ambities in het trainersvak, maar beschikt nog niet over de papieren om als hoofdcoach aan de slag te gaan

Sneijder sluit daarmee overigens niet uit dat Hake de juiste man voor de toekomst is, maar vooralsnog nam Utrecht met het vertoonde spel de twijfels nog niet weg. "Er is geen strijd, waar Utrecht vroeger bekend om stond. Ik mis een type als Jean-Paul de Jong in dit team, een echte balveroveraar. En ik zie veel te weinig schoten vanuit de tweede lijn", blikt hij terug op de competitiestart. "Tegen Ajax, Feyenoord en PSV biedt het elftal wel goed tegenstand, maar dat zijn ook ploegen die willen voetballen. Dan krijgt een jongen als Gyrano Kerk bovendien de ruimte om in zijn kracht te komen. Ik moet het nog zien tegen ploegen - met alle respect - als ADO Den Haag, VVV of Sparta. Als Utrecht zelf het spel moet maken."

27 juni 2020: Mark van Bommel (L) overhandigt Wesley Sneijder het eerste exemplaar van het boek Sneijder - ANP

Sneijder ziet de potentie van de club en gaf met zijn inschrijving voor de versnelde trainerscursus een signaal dat hij nog niet klaar is in de voetballerij. "En Utrecht mag me altijd bellen. Een mooie club, met veel ambitie. En het blijft mijn stad." 'Wil iets te zeggen hebben' "Maar ik weet ook hoe ik ben", vervolgt Sneijder. "Als ik me ergens bij aansluit, dan wil ik wel iets te zeggen hebben. Ik moet niet het gevoel hebben dat ik het vijfde wiel aan de wagen ben." Omdat hij nog niet over de vereiste papieren beschikt, kan Sneijder nog niet als eindverantwoordelijke aan de slag. Daarom viel zijn naam in het geruchtencircuit al snel in combinatie met die van Mark van Bommel. "Ik ken Mark al zowat de helft van mijn leven. En ik heb altijd fantastisch met hem samengewerkt", zegt Sneijder over die genoemde constructie. "Laat ik het zo zeggen: als ze ons vanuit Utrecht benaderen, sta ik er in elk geval positief in." Bekijk een vooruitblik op het bekerduel Ajax-FC Utrecht met interim-trainer René Hake en speler Joris van Overeem.