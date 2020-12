Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten

Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk lopen in Nederland tegen allerlei problemen aan, waardoor het ze vaak niet lukt hun studie af te ronden. Dat schrijft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een onderzoek naar 624 van deze (oud-)studenten.

Hij pleit voor een betere samenwerking "aan beide kanten van de oceaan", zodat de studenten beter voorbereid naar Nederland vertrekken en eenmaal in Nederland gemakkelijker kunnen settelen.

Geen bsn of Nederlandse zorgverzekering

Zo zeggen de studenten dat ze nauwelijks studiekeuzebegeleiding krijgen, met als gevolg dat een studie geregeld niet voldoet aan de verwachtingen. Verder beschikken ze niet meteen over een burgerservicenummer (bsn), waardoor de studenten te maken krijgen met bureaucratische rompslomp.

Om een bsn te krijgen, moeten ze een woonadres in Nederland hebben. Maar het blijkt in de praktijk lastig en stressvol een kamer te vinden door de flinke concurrentie van andere studenten.

Verder bezitten de studenten geen Nederlandse zorgverzekering, maar vragen ze vaak wel onterecht zorgtoeslag aan omdat ze onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse wet- en regelgeving. Met fikse terugbetalingen en financiële problemen tot gevolg

Cultuurshock

Daarnaast blijken de studenten moeilijk te kunnen wennen aan de Nederlandse samenleving; ze ervaren vaak een cultuurshock. Volgens ombudsman Van Zutphen is daar te weinig oog voor.

"Mede door dit soort situaties voelen Caribische studenten zich tweederangsburgers en vinden zij dat zij worden achtergesteld ten opzichte van hun Nederlandse medestudenten", stelt hij.

Van Zutphen vraagt het kabinet om Caribische studenten in ieder geval meteen bij aankomst in Nederland een bsn en toegang tot de Nederlandse basiszorgverzekering te geven.

Ook zouden de studenten beter voorgelicht moeten worden op de eilanden over leven in Nederland. "Zodat jonge talenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk zonder extra kopzorgen succesvol in Nederland kunnen studeren", schrijft Van Zutphen.