CBS: bevolking blijft groeien, effect coronacrisis waarschijnlijk tijdelijk

De Nederlandse bevolking blijft de komende vijftig jaar groeien. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de zogenoemde Bevolkingsprognose 2020-2070.

Het bureau schat dat Nederland in 2063 zo'n 20 miljoen inwoners telt; ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen.

Verder verwacht het CBS dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond gestaag zal toenemen. Eind dit jaar heeft 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. In 2070 is dit naar verwachting 42 procent.

Effect coronacrisis

De prognose wordt jaarlijks bijgesteld. In vergelijking met de voorspelling van vorig jaar heeft het CBS vooral aanpassingen doorgevoerd op de korte termijn vanwege de coronacrisis.

Door de crisis was de migratie lager en de sterfte hoger, met als gevolg dat de bevolkingsgroei dit jaar aanzienlijk lager was dan vorig jaar: 63.000 personen tegenover de 126.000 nieuwe inwoners in 2019.

Het CBS denkt wel dat de effecten van de coronacrisis tijdelijk zijn. Zo trekt de migratie in de komende jaren waarschijnlijk weer aan, waardoor de bevolkingsgroei in 2022 weer boven de 100.000 uitkomt.