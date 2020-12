Grote brand bij botenbouwer in Friese Heeg

Bij een bedrijf in het Friese Heeg dat elektrische boten bouwt, is vannacht brand uitgebroken. Er waren volgens de brandweer geen mensen in het pand toen de brand uitbrak.

De brandweer schrijft op Twitter dat er snel na aankomst werd opgeschaald naar zeer grote brand, waarna volgens Omrop Fryslân ook brandweereenheden uit Joure, Drachten, Lemmer en Bolsward naar Heeg trokken.