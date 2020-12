Biden kiest 'probleemoplosser' Pete Buttigieg als transportminister

Biden is van plan miljarden te investeren in de Amerikaanse infrastructuur.

In een persbericht omschrijft de aankomend president, die op 20 januari zal worden beëdigd, Buttigieg als "een patriot en een probleemoplosser", die volgens hem alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens regering met succes te vervullen.

Joe Biden heeft zijn voormalig tegenstander in de strijd om de Democratische nominatie Pete Buttigieg gekozen als minister van Transport in zijn aanstaande kabinet.

Buttigieg won bij de Democraten de voorverkiezingen in de staat Iowa. Hij kreeg daarmee meteen de aandacht op zich. Hij was de eerste openlijk homoseksuele Democraat die een gooi deed naar de nominatie bij de partij. In maart stapte hij uit de presidentsrace, omdat hij na zijn zege in Iowa steeds meer terrein verloor. Vervolgens gaf Buttigieg zijn steun aan Biden.

Biden liet toen al weten veel respect te hebben voor zijn voormalig rivaal. Buttigieg deed hem denken aan zijn zoon Beau, die in 2015 op 46-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. "Dit is het grootste compliment dat ik kan uitdelen", zei Biden daarbij.

Eerste homoseksuele minister

De 38-jarige Buttigieg heeft in de VS nog nooit een functie gehad bij de federale overheid. Voordat hij zich kandidaat stelde voor de Democratische nominatie was hij acht jaar lang burgemeester van zijn geboorteplaats South Bend, een middelgrote stad in Indiana.

Hij is de eerste rivaal van Biden in de voorverkiezingen die een positie krijgt in Bidens kabinet. Daarnaast kan Buttigieg het eerste openlijk homoseksuele kabinetslid worden in de VS die is goedgekeurd door de Senaat.

Eerder dit jaar maakte de huidige president Trump Richard Grenell waarnemend baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Grenell werd daarmee de eerste openlijke homoseksueel in een kabinetsfunctie. Voor zijn aanstelling was geen goedkeuring van de Senaat nodig.