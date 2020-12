Real Madrid geeft topreeks met moeite goed gevolg tegen Athletic Club

Als het echt moet, staat Real Madrid er; in de stadsderby tegen Atlético Madrid, als uitschakeling dreigt in de Champions League of in de Clásico tegen Barcelona. Maar zonder die druk kunnen de Madrilenen zomaar worstelen met een middenmoter die 75 minuten met tien man speelt, Athletic Club.

Een kwartier voor tijd stond het nog 1-1 in Estadio Santiago Bernabéu. Maar twee goals van Karim Benzema, vorige week ook al het goudhaantje tegen Borussia Mönchengladbach, betekenden een zwaarbevochten 3-1 zege.

Het is opvallend hoe vaak Real Madrid worstelt met tegenstanders die qua individuele kwaliteit een paar klassen minder zijn. Dit La Liga-seizoen werd thuis verloren van promovendus Cádiz en laagvlieger Alavés en uit bij het deze zomer uitgeklede Valencia.