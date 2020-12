'Nederland na Scandinavische landen beste in staat om uit coronacrisis te komen'

Het onderzoek van het WEF beoordeelt de landen in totaal op elf gebieden, waarvan de score bepaalt in hoeverre een land z'n economie kan transformeren. Die gebieden zijn onder meer het vertrouwen in publieke instanties, de kwaliteit van sociale voorzieningen, het vermogen om te investeren in innovatie en het verbeteren van diversiteit en inclusiviteit.

Van de 37 landen die het World Economic Forum (WEF) onderzocht, scoren alleen Finland, Zweden en Denemarken beter, blijkt uit het jaarlijkse Global Competitiveness Report . Op nummer 5 staat China, gevolgd door Canada. Nieuw-Zeeland, waar het virus net als in China zo goed als verdwenen is, volgt op plaats 7.

Ondanks een nieuwe lockdown, is de Nederlandse economie sterk genoeg om goed te herstellen van de coronacrisis. Nederland staat hoog op een lijst van landen die in staat zijn om hun economie zo om te vormen dat de effecten van de crisis teniet worden gedaan, onder meer vanwege de geavanceerde digitale economie.

Nederland krijgt in het rapport schouderklopjes op het gebied van opleidingen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers heeft Nederland ook betrouwbare publieke instituties en goede sociale voorzieningen. In vijf van de elf onderzochte categorieën, staat Nederland in de top-5. Daarmee doet Nederland het bovengemiddeld, zegt onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam, die de Nederlandse gegevens verzamelde voor het rapport.

"Hoewel we nu in een harde lockdown zitten, is de Nederlandse economie dermate robuust dat die zich goed uit deze crisis kan transformeren", aldus Volberda. "Je hoort nu economen zeggen dat de lockdown slecht is voor onze economie. Maar Nederland kan het goed aan. Het verwachte oplevingsvermogen is groot."

Belastingparadijs

Nederland scoort relatief slecht op het gebied van belastingen. Volberda stelt dat de belasting op bedrijven, vermogen en arbeid in nationaal en internationaal verband progressiever moet worden. Dat wil zeggen dat hogere inkomens en winsten met een hoger percentage belast moeten worden. Nederland kan daarbij een voorbeeld nemen aan Zuid-Afrika, Japan en Zuid-Korea, blijkt uit het onderzoek. Volgens het Europees Parlement is Nederland een belastingparadijs.

Een ander verbeterpunt is dat Nederland meer moet investeren in onderzoek en innovatie, om de concurrentie in nieuwe markten te verbeteren. Ook is er meer aandacht nodig om rendabele verdienmodellen te ontwikkelen voor nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, big data en robotica.