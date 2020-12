Krajicek moet ambitie, terugkeren als toptennisster, noodgedwongen opgeven

Michaëlla Krajicek moet haar ambitie om terug te keren als toptennisster noodgedwongen opgeven. "Helaas, zoals zo vaak in mijn carrière, bezorgt mijn rechterknie mij teveel pijn om door te gaan", laat Krajicek weten via Instagram.

Afgelopen zomer vertelde de 31-jarige Krajicek in een interview met de NOS graag haar rentree te willen maken. "Ik voel me heel goed. Ik weet dat ik fysiek nog beter kan, maar ik moet het opbouwen. Het gaat helemaal de goede kant op", vertelde ze in juli.