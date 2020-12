Verkleed als kerstfilmpersonage begint Wright met zege aan stil WK darts

Peter Wright verkleed als 'The Grinch' tijdens de eerste ronde van het WK darts - Getty

Op de eerste en enige avond met publiek heeft titelverdediger Peter Wright simpel de volgende ronde op het WK darts gehaald. De Schot, nog opvallender gekleed dan normaal, versloeg Steve West met 3-1 in sets. De sfeer in Alexandra Palace is normaal te omschrijven als uitbundig. Maar tijdens de eerste avond van dit WK deed het denken aan de entourage waarin Raymond van Barneveld zijn eerste BDO-wereldtitels in de Lakeside Country Club won. Geen verkleedpartijen, geen gezang, maar een bescheiden applaus bij een hoge score of mooie finish. Het heeft alles te maken met de coronamaatregelen in Londen. Vanaf woensdag mag er helemaal geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Wright alias 'The Grinch' 'Snakebite', ook dit jaar een van de kanshebbers, was in tegenstelling tot het publiek wel verkleed. Als het groene kerstfilmpersonage 'The Grinch' beklom hij het podium, waarop hij vorig jaar Michael van Gerwen in de finale versloeg. Bekijk in de tweet hieronder de opmerkelijke opkomst van Wright.

De duizend fans die er vanavond nog wel bij mochten zijn, namen netjes plaats achter hun tafel en zagen een sterke Wright de eerste zes legs winnen. West kwam even terug, won de derde set, maar moest alsnog buigen. Dartsgeschiedenis geschreven Vooraf was al duidelijk dat er dartsgeschiedenis geschreven zou worden op de eerste WK-avond. Steve Beaton, BDO-wereldkampioen van 1996 deed namelijk voor de 30ste keer mee aan een WK, een record. Hij zal niet met veel plezier terugkijken op zijn avond. Hij verloor namelijk met 3-0 van Diogo Portela, die op zijn beurt ook weer geschiedenis schreef. Als eerste Braziliaan haalde hij de tweede ronde van het WK. Op het podium barstte hij in tranen uit. Na afloop verklaarde hij tegenover de aanwezige pers waarom. Portela is veel mensen in zijn omgeving verloren door het coronavirus en zijn dochter lag tijdelijk in het ziekenhuis.

Uitslagen eerste dag WK darts - NOS

De eerste Nederlander die in actie komt in 'Ally Pally' is Niels Zonneveld. De debutant, die zijn WK-deelname bijna misliep na een coronabesmetting, neemt het woensdagmiddag op tegen William O'Connor. Wright kan Van Gerwen van troon stoten Mocht Wright dit WK beter presteren dan de Nederlandse troef Van Gerwen, dan neemt hij diens eerste plaats op de wereldranglijst over. De Brabander, die zaterdag in actie komt, is al zeven jaar de beste van de wereld. Bekijk hieronder de reportage met Michael van Gerwen en Vincent van der Voort in aanloop naar het WK.