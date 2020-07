Barça-preses sluit vertrek Messi uit: 'Hij beëindigt loopbaan bij ons'

"Messi heeft ons uitgelegd dat hij wil blijven, dus we gaan nog langer van hem genieten", zei Bartomeu. "Op de details ga ik niet in. We zijn gefocust op de competitie."

In de media verschenen afgelopen tijd berichten dat de 33-jarige Argentijn zijn volgend jaar aflopende contract niet zou willen verlengen in Barcelona. Hij zou boos zijn dat hij voor bepaalde zaken binnen de club verantwoordelijk wordt gehouden.

De winst bij Villarreal had Barcelona hard nodig om de achterstand van vier punten op koploper Real Madrid niet nog verder te laten oplopen en om de geplaagde trainer Quique Setién weer wat lucht te geven.

Twee keer was Messi bijna weg

Messi speelt al zijn hele loopbaan voor Barcelona. Twee keer was hij dicht bij een vertrek. Toen hij nog geen basisspeler was, sprak hij met Internazionale. En in 2007 - toen hij was veroordeeld voor belastingfraude - wilde hij Spanje ook even verlaten.