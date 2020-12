NBA-ster Antetokounmpo tekent recordcontract bij Milwaukee Bucks

Fans van Milwaukee Bucks kunnen opgelucht ademhalen: vedette Giannis Antetokounmpo (26) blijft ook na het huidige seizoen bij de NBA-club. Daarvoor moeten de Bucks wel diep in de buidel tasten.

Antetokounmpo tekent een nieuwe vijfjarige verbintenis, die na dit seizoen ingaat, ter waarde van 187 miljoen euro. Met dat totaalbedrag is het contract van de forward het grootste in de NBA-geschiedenis.

Damian Lillard

De Portland Trailblazers maken vanaf volgend jaar op jaarbasis meer over aan Damian Lillard, 40 om 37,5 miljoen euro, maar de looptijd van het contract van Lillard is een jaar korter. Daardoor valt de totale omvang lager uit dan dat van Antetokounmpo: 161 miljoen euro.

Antetokounmpo, die de afgelopen twee seizoenen tot waardevolste speler van de NBA werd verkozen, speelt sinds 2013 in Milwaukee. In 2021 zou hij 'free agent' zijn, wat betekent dat hij vrij is om te tekenen bij een andere basketbalclub. Dat werd dus voorkomen.