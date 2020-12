Steen door ruit gegooid van Westermoskee in Amsterdam

Bij de Westermoskee in Amsterdam zijn afgelopen nacht vernielingen aangericht. De moskee denkt dat het niet om vandalisme gaat, maar om "vernieling met een haatdragend en islamofoob karakter".

Door een van de ruiten is een grote steen gegooid. De imam van de moskee in het stadsdeel West vond de steen vanochtend in een gebedsruimte. Ook andere ruiten zijn beschadigd.

De moskee meldt op Instagram dat op camerabeelden te zien is dat de vermoedelijke dader de nazigroet brengt.

Een bestuurslid van de Westermoskee zegt tegen AT5 dat hij geschrokken is. "Wij zitten al jaren hier en nog nooit hebben we zoiets meegemaakt."

De politie laat weten nog niets over de zaak te kunnen zeggen, omdat er nog geen aangifte is gedaan. Dat gaat waarschijnlijk morgen gebeuren.