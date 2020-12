Politie gaat uit van gecoördineerde actie bij aanslagen Poolse supermarkten

De politie gaat bij de aanslagen op Poolse supermarkten van vorige week uit van een gecoördineerde actie, gericht tegen deze supermarkten, bleek in Opsporing Verzocht.

De politie zoekt getuigen en vraagt om beelden van de aanslagen. Daarbij zijn geïmproviseerde explosieven gebruikt die criminelen ook inzetten bij plofkraken. In Aalsmeer was ook een brandversnellend middel aangetroffen.

Een 88-jarige vrouw die uit haar woning gered moest worden, werd onwel en ligt nog in het ziekenhuis.

Er is een groot politieteam opgezet, er zijn extra surveillances en er zijn camera's opgehangen bij de panden.

Vier aanslagen

Vorige week zijn er vier aanslagen gepleegd op verschillende supermarkten die Biedronka heten. De getroffen winkels zijn allemaal in handen van Iraaks-Koerdische eigenaars.

Het begon vorige week maandag met aanslagen in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. De dag erna was het raak in Beverwijk. Die supermarkt is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw het doelwit geworden.

Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje) is in Polen een van de grote supermarktketens. De in Nederland gevestigde Biedronka's staan los van die Poolse keten, maar de vestigingen in Nederland maken gebruik van de naamsbekendheid. "Er zit geen patent op", vertelde de eigenaar van de getroffen supermarkt in Aalsmeer.

Concurrentiestrijd

Volgens enkele Poolse (oud-)eigenaren van Poolse winkels is er een hevige concurrentiestrijd in de sector. Uit angst voor mogelijke gevolgen willen ze niet bij naam worden genoemd. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

Zij zien dat nieuwe ondernemers, voornamelijk Iraakse Koerden, uit het niets grote winkels beginnen. Ze zouden daarvoor bewust locaties kiezen naast bestaande winkels om deze zo uit de markt te drukken.