Kabinet kijkt schoorvoetend naar eerder openen basisscholen

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat het kabinet begin januari bekijken of de basisscholen eerder open kunnen dan op 18 januari. Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs, vanwege de gevolgen voor met name kwetsbare leerlingen. Die kunnen vaak niet overweg met onderwijs op afstand. Maar premier Rutte wil daar "zeer terughoudend" mee zijn.

Regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA deden het voorstel om in de eerste weken van het nieuwe jaar te kijken of de sluiting een week korter kan duren, dus tot 11 januari. "Voor een kind geldt: elke week telt", legde D66-fractievoorzitter Rob Jetten uit. Ook andere partijen, zoals de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, zijn ongelukkig met de lange sluiting. GroenLinks zou het liefst willen dat de maatregel helemaal teruggedraaid wordt.

Het kabinet wil eigenlijk wachten met mogelijke versoepelingen van de lockdown tot het effect van de komende feestdagen op het aantal besmettingen duidelijk is. Om de basisscholen al op 11 januari te kunnen heropenen, moet je daar eigenlijk al op 3 januari een besluit over nemen. "En dan weet je nog maar heel weinig", aarzelde premier Rutte.

Geen keihard nee

Uiteindelijk zegde hij toe dat er na de jaarwisseling opnieuw naar gekeken wordt, als de cijfers inderdaad dalen. "Ik zeg geen keihard nee, maar ik wil ook geen valse verwachtingen wekken. Word niet boos als het uiteindelijk niet blijkt te kunnen."

Deskundigen betwijfelen of het sluiten van de basisscholen een groot effect heeft op de verspreiding van het virus, maar volgens premier Rutte hebben we niet meer de luxe om te kijken naar het effect van iedere specifieke maatregel. "Je moet en-en doen, het is de optelsom."

Voorraadvergoeding

In het debat over de nieuwste coronamaatregelen kondigde Rutte ook nog een extra steunmaatregel aan voor winkeliers die nu hun zaak vijf weken moeten sluiten. De zogeheten non-food detailhandel, zoals kleding- en cadeauwinkels, kunnen een eenmalige vergoeding krijgen voor de voorraad die ze nu niet kwijt kunnen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om modegevoelige kleding die niet verkocht kan worden. Later deze week worden de details van de regeling bekendgemaakt. Eerder trof het kabinet al eenzelfde regeling voor horecazaken. Die kregen eenmalig 2500 euro voor de ingekochte drank en etenswaren.

Drukte op Schiphol

Veel partijen in de Tweede Kamer ergeren zich aan de beelden van grote drukte op Schiphol van de laatste dagen. Rutte zei dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw in gesprek gaat met luchtvaartmaatschappijen om ze te wijzen op de negatieve reisadviezen die gelden. Dat mensen onder de huidige omstandigheden nog op wintersport gaan, noemde hij asociaal.

Maar de regeringspartijen vinden dat niet voldoende en willen dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt om het vliegverkeer verder te beperken.

Planning vaccinatie

Minister De Jonge van Volksgezondheid zei in het debat dat hij begin volgende week met nadere informatie komt over de planning van de vaccinatie. Vandaag werd bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) al aanstaande maandag het vaccin van Biontech/Pfizer wil goedkeuren. Dat is een week eerder dan tot nu toe werd gedacht.

Volgens De Jonge wil dat nog niet zeggen dat we in Nederland ook een week eerder met vaccineren kunnen beginnen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren, maakte hij duidelijk. De Europese Commissie moet nog groen licht geven en de fabrikant moet het middel ook daadwerkelijk leveren. Daarna moet de Gezondheidsraad nog een advies geven over voor welke doelgroep dit vaccin het meest geschikt is.