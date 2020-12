Eerste bekerstunt: Excelsior, twaalfde in eerste divisie, schakelt PEC uit

Aan het begin van drie avonden KNVB-bekervoetbal is de eerste verrassing al een feit. Excelsior, de nummer twaalf in de eerste divisie, schakelde op eigen veld eredivisionist PEC Zwolle uit met 2-0.

PEC had voor rust een licht overwicht en kreeg ook de beste kansen. Zo raakte Pelle Clement de lat en schoot Mike van Duinen voorlangs. Vlak voor rust was Excelsior gevaarlijk via een uithaal van Joël Zwarts.

Excelsior nam in het matige duel na ruim een uur de leiding via Thomas Oude Kotte, die een voorzet het doel in zag zeilen. Zwolle zocht daarna de aanval, maar in de slotfase zorgde Ahmad Mendes Moreira met een schot uit de draai voor de 2-0.