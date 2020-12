Bekervoetbal weer begonnen: Emmen en Excelsior stunten meteen

Anco Jansen juicht na zijn goal voor Emmen tegen Groningen (2-1) - Pro Shots

Aan het begin van drie avonden KNVB-bekervoetbal zijn de eerste twee verrassingen een feit. FC Emmen, hekkensluiter in de eredivisie, kegelde FC Groningen eruit met 2-1. En Excelsior was PEC Zwolle met 2-0 de baas. Het loopt eigenlijk voor geen meter dit jaar bij FC Emmen. De ploeg van Dick Lukkien wacht nog altijd op haar eerste zege in de competitie. Maar mede dankzij een fout van Groningen-doelman Sergio Padt werd er in de beker wel gewonnen.

Robben overwoog te stoppen Arjen Robben bekeek de bekerwedstrijd van 'zijn' FC Groningen tegen FC Emmen vanaf de tribune. De aanvaller is geblesseerd aan zijn kuit en werkt al een tijdje aan een rentree, maar erkent dat stoppen door zijn hoofd speelde. "Ik moet eerlijk zeggen: de energie was ook wel even weg, hoor. Dan overweeg je, en dat lijkt me heel logisch, om te stoppen. Maar ergens zit die sportman in me... Een stemmetje in mijn hoofd houdt het tegen", zei Robben bij FOX Sports.

De ploegen hielden elkaar voor rust aardig in evenwicht, maar kansen waren schaars. Kort nadat Ricardo van Rhijn voorlangs had geschoten, opende Ramon Pascal Lundqvist Lundqvist aan de andere kant uit de rebound de score. Emmen moest in de achtervolging, maar Groningen was aanvankelijk dichter bij de 0-2. Na een uur maakte Glenn Bijl, na een mooie pass van Keziah Veendorp toch de 1-1.

Sergio Padt baalt na zijn fout tegen Emmen, wat een tegengoal kost - Pro Shots

Niet veel later ging doelman Padt in de fout bij het uitverdedigen. Hij twijfelde lang over wat hij met de bal wilde doen, en verspeelde hem toen. Anco Jansen kreeg hem recht in zijn voeten en profiteerde. Ook Excelsior naar laatste zestien Excelsior, de nummer twaalf van de eerste divisie, schaarde zich bij de laatste zestien van de beker door op eigen veld PEC Zwolle, de nummer elf van de eredivisie, te verslaan.

Thomas Oude Kotte scoort voor Excelsior - Pro Shots

PEC had voor rust een licht overwicht en kreeg ook de beste kansen. Zo raakte Pelle Clement de lat en schoot Mike van Duinen voorlangs. Vlak voor rust was Excelsior gevaarlijk via een uithaal van Joël Zwarts. Excelsior nam in het matige duel na ruim een uur de leiding via Thomas Oude Kotte, die een voorzet het doel in zag zeilen. Zwolle zocht daarna de aanval, maar in de slotfase zorgde Ahmad Mendes Moreira met een schot uit de draai voor de 2-0.