Geen Ziyech, geen zeges voor Chelsea, ook Manchester City morst punten

Wolves-spits Fábio Silva denkt gescoord te hebben, maar wordt terecht teruggefloten wegens buitenspel - Pro Shots

Een direct verband is lastig te bewijzen, maar opvallend is het wel: sinds Hakim Ziyech geblesseerd is weggevallen, wist Chelsea niet meer te winnen. Dinsdagavond ging de Engelse topclub op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 2-1 onderuit. De laatste wedstrijd dat Ziyech binnen de lijnen stond - en, toegegeven, al snel en bij een gelijke stand geblesseerd uitviel - was het treffen met Leeds United. Dat werd nog gewonnen, maar daarna volgden drie wedstrijden zonder zege. Eerst werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen het FC Krasnodar van Tonny Vilhena, in de Champions League. Daarna volgden een 1-0 nederlaag bij Everton en dus een 2-1 nederlaag op bezoek bij Wolves in de Premier League.

Matchwinner Pedro Neto - Pro Shots

Chelsea kwam nog wel op voorsprong, via Olivier Giroud. De opgeleefde spits schoot vijf minuten na rust kunstig om Wolves-verdediger Willy Boly heen op doel, waarna Rui Patrício grabbelde. De bal was de doellijn net een paar centimeter gepasseerd toen de doelman hem te pakken kreeg: 0-1. Een kwartier later trok Daniel Podence de stand gelijk. De Portugees, een van de velen bij Wolverhampton Wanderers, trok naar binnen en schoot via Chelsea-verdediger Reece James in de korte hoek raak: 1-1. Neto matchwinner James leek daarna ook nog een strafschop te veroorzaken, maar na bestuderen van de videobeelden bleek de Engels international Pedro Neto niet te hebben geraakt.

stand premier league per 15-12 GOED - NOS

Diep in blessuretijd was diezelfde Neto alsnog beslissend. De aanvaller schoot laag en hard in de lange hoek, vanaf een meter of zestien: 2-1. Chelsea blijft voorlopig vijfde in de Premier League. Wolverhampton Wanderers staat tiende, op twee punten van 'The Blues'. Ook City morst Manchester City slaagde er later op de avond eveneens niet in te winnen. De club van basisspeler Nathan Aké, zijn eerste Premier League-minuten sinds 17 oktober, kwam thuis tegen West Bromwich Albion niet verder dan 1-1.

Manchester City heeft dit seizoen moeite met scoren - ANP