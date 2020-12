Geen Ziyech, geen zeges voor Chelsea: 2-1 nederlaag tegen Wolves

Wolves-spits Fábio Silva denkt gescoord te hebben, maar wordt terecht teruggefloten wegens buitenspel - Pro Shots

Een direct verband is lastig te bewijzen, maar opvallend is het wel: sinds Hakim Ziyech geblesseerd is weggevallen, wist Chelsea niet meer te winnen. Dinsdagavond ging de Engelse topclub op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 2-1 onderuit. De laatste wedstrijd dat Ziyech binnen de lijnen stond - en, toegegeven, al snel en bij een gelijke stand geblesseerd uitviel - was het treffen met Leeds United. Dat werd nog gewonnen, maar daarna volgden drie wedstrijden zonder zege. Eerst werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen het FC Krasnodar van Tonny Vilhena, in de Champions League. Daarna volgden een 1-0 nederlaag bij Everton en dus een 2-1 nederlaag op bezoek bij Wolves in de Premier League.

Matchwinner Pedro Neto - Pro Shots

Chelsea kwam nog wel op voorsprong, via Olivier Giroud. De opgeleefde spits schoot vijf minuten na rust kunstig om Wolves-verdediger Willy Boly heen op doel, waarna Rui Patrício grabbelde. De bal was de doellijn net een paar centimeter gepasseerd toen de doelman hem te pakken kreeg: 0-1. Een kwartier later trok Daniel Podence de stand gelijk. De Portugees, een van de velen bij Wolverhampton Wanderers, trok naar binnen en schoot via Chelsea-verdediger Reece James in de korte hoek raak: 1-1. Neto matchwinner James leek daarna ook nog een strafschop te veroorzaken, maar na bestuderen van de videobeelden bleek de Engels international Pedro Neto niet te hebben geraakt.

stand premier league - NOS